Сбербанк в городе Находка Приморского края пострадал от рук неизвестных вандалов, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники, пришедшие на работу в отделение банка, расположенное возле ГУМа, застали неприятную картину - в стекле входной двери застряла урна.

Кто это сделал и по каким причинам, предстоит выяснить компетентным органам, а пока возмущение работников и очевидцев не имеет предела: "Кто-то психанул в очереди к банкомату? Ломать- не строить. Руки бы поотрывать!".

Напомним, это уже не первый случай вандализма в городе Находка по отношению к Сбербанку. В начале февраля неизвестные попытались вскрыть банкомат. Под «обстрел» любителей легких денег попало отделение Сбербанка по улице Пирогова 66.

Таисия Масина