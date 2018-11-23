Пластиковая карта стала обязательным спутником нашей жизни. Ежедневно мы совершаем переводы и обналичиваем деньги в банкоматах и нередко нам приходится удивлять от того, что за некоторые операции с нас сняли комиссию, о которой мы не подозревали. Почему происходят лишние траты, расскажет DEITA.RU.

Перевод, как снятие наличных

Многие банки приравнивают некоторые банковские переводы к снятию наличных, и, соответственно, берут с таких операций комиссию. Это связано с тем, что банк, облагая ваши транзакции дополнительными сборами, как бы намекает на тот вид операций, который ему не выгоден.

Подобными примерами могут стать переводы за покупку билета государственной лотереи или пополнение он-лайн кошельков на каких-либо сервисах. Например, очень часто это бывают интернет-казино, которые сами по себе уже являются весьма сомнительными. Также в поле зрения банка могут попасть покупки разного рода ценных бумаг.

Так как в современном мире постоянно возрастает число потенциальных реципиентов денег, то банки, взимая за сомнительные или с его точки зрения непонятные переводы денег комиссию, таким образом пытаются создать некую «подушку безопасности», которая может им понадобиться в последующих разбирательствах или возвратах средств обратно на счета клиентов.

Игра с кэшбэком

Под финансовые санкции могут попасть даже владельцы дебетовых карт со средствами для востребования. Грубо говоря, с теми картами, к которым просто привязан самый обычный счёт, куда не зачисляются проценты и с которого можно в любой момент снять наличные деньги без комиссии.

В случае если к таким «дебетовкам» подключена опция кэшбэка (когда вам возвращается часть потраченных денег обратно на счёт), то при особых условиях банк может начать списывать комиссию за переводы. Например, если поймёт, что вы совершаете обмен деньгами между своими счетами ради того самого кэшбэка.

То есть вы целенаправленно «крутите» свои же деньги между своими же счетами в разнообразных сервисах, которые не требуют комиссию за внесение или снятие наличных. В случае если банк обнаружит ваше злоупотребление, то избежать санкций будет практически невозможно.

Защита от комиссий

Естественно, в случае если вы не совершали какую-либо финансовую операцию по вашим картам и счетам и вы можете это подтвердить, то, конечно же, нужно обратиться в банк с требованием отмены все эти транзакции. Однако, как правило, все подобные разбирательства очень сильно затягиваются и сопряжены с большой головной болью для тех, кто пытается доказать свою правоту.

Поэтому лучше придерживаться нескольких простых рекомендаций:

1. Ограничьте регистрацию и создание множества кошельков в различных сервисах. Выберите одну большую финансовую систему, например, один крупный банк, который предоставляет максимально широкие финансовые возможности и услуги, не требующие регистрации где-либо ещё.

2. Старайтесь использовать электронные переводы, вместо наличных денег. Страсть к снятию «налички» рано или поздно приведёт вас к необходимости заплатить комиссию. Либо, если это всё же необходимо, запасайтесь этой самой наличкой впрок, потому что когда рядом не окажется вашего банка – вам придётся снимать деньги с банкоматов его конкурентов.

3. Старайтесь не заводить кредитных карт. Условия их использования заточены на то, чтобы любое ваше действие приносило дополнительную копеечку банку. Так что лучше оттягивать этот момент до последнего.

Дмитрий Шевченко