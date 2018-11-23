Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев выступил с инициативой пожизненных выплат за моральный вред, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о праве граждан на пожизненную компенсацию в случае причинения морального вреда вследствие ущерба здоровью, ведь ущерб может повлечь за собой необратимые последствия, которые будут мучить человека всю жизнь. При этом на сегодняшний день в законодательстве предусмотрено только единовременное взыскание за моральный вред, пишут Известия.

Россияне, обсуждая инициативу, разделились на два лагеря. Одни уверены, что предложение дельное: "Вот это я согласен, вот это я за! Куда жаловаться?", "О, у меня есть одна фирмочка, на кого бы я с удовольствием подала бы в суд, из-за которых у меня травма спины на всю жизнь".

Другие же, напротив, усмотрели здесь некий подвох: "Оскорбил чиновника. Получил штраф за причинение ему морального ущерба и платишь всею жизнь" ,"То есть государство вообще уходит от решения социальных вопросов?"

Некоторые и вовсе нашли повод для шуток: "А если мне моральный вред причиняет наше правительство? Что ни закон, так у меня депрессия. Требую компенсации!!!"

Таисия Масина