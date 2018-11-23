Туалетная расправа стала популярным советом у пользователей социальных сетей после скандала с родительским самосудом над школьником, которого макнули головой в унитаз, сообщает DEITA.RU.





Новый мем начал бродить по интернету. После громкой истории в приморской школе все больше пользователей социальных сетей советуют мстить обидчикам коротко и ясно: «Окунуть в унитаз». Это почти как знаменитое Путинское «Мочить в сортире». Так люди предлагают расправиться с парнем, который обидел кота девушки, с нерадивыми чиновниками, сложными проблемами и т.д.







Такое народное творчество говорит о том, что люди в целом сочувствуют родителям, устроившим «водные процедуры» хулигану, избивавшему их детей, несмотря на неоднозначность ситуации. Отца, окунавшего школьника головой в унитаз, сегодня заключили под стражу. В ответ на это приморцы запустили в соцсетях флешмоб в его поддержку.



Родителю вменяют причинение телесных повреждений несовершеннолетнему. Однако свидетели инцидента утверждают, что ребенка никто не бил.



Напомним, в школе №2 города Большой Камень родители окунули в унитаз ученика 5 класса, которого они обвиняют в издевательствах над одноклассниками. Одна девочка после его ударов оказалась на больничной койке с подозрением на разрыв селезенки. Отметим, DEITA.RU освещало нездоровую ситуацию в приморской школе с декабря, однако власти на нее не реагировали до скандального самосуда.



Светлана Алеутская