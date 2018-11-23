Испорченный сэндвич от известного производителя во Владивостоке возмутил жительницу города, сообщает DEITA.RU. Фотографии, иллюстрирующие ужасный обед, опубликовал паблик revizor_vdk.

«Купила сэндвич с куриной отбивной. Второй кусочек был получше, — жалуется девушка. — А ещё у них вся еда воняет жутким запахом столовой. Пыталась есть несколько раз от них разные продукты, так как не было вариантов купить другой обед. Больше не дам им ни единого шанса», — уверяет она.





История вызвала осуждение со стороны пользователей Instagram. «Тупая жалоба и не боснованная. Эти сэндвичи находятся в пластиковых, прозрачных боксах, и их вид можно без труда разглядеть. К чему эта показуха?», «Ну серьёзно? Автор с закрытыми глазами их покупал? Такое непотребство уж точно можно было бы заметить сразу», — удивляются подписчики.

Екатерина Брязгунова