Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил прекратить любые фантазии на тему дальнейшей судьбы Курил, переименовав их из Курильских островов в Русские, сообщает DEITA.RU.

В эфире телеканала "Россия 24"парламентарий объяснил свою идею. По его словам, Курилы — исторически российские , так как их первооткрывателями были русские казаки и другой принадлежности у островов быть не может.

Для этого, подчеркнул Миронов, в кратчайшие сроки островам нужно сменить название, особенно это касается Хабомаи, ведь его название- чисто японское.

Напомним, накануне представитель японского правительства оказались сильно возмущены визитом российских чиновников на южные Курилы. Они отметили, что это неприемлемо и противоречит их юридической позиции. Протест уже передан МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Таисия Масина







