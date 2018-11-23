Цены на престижные квартиры бизнес-класса в Москве упали на 30%, сообщает DEITA.RU по материалам аналитического исследования компании «Азбука жилья».

Как отмечают аналитики компании, за последние три года сегмент бизнес-класса на первичном рынке жилья «старой» Москвы рос опережающими темпами. На сегодняшний день он стал одним из самых массовых в городе. Общий объем предложения в бизнес-классе на февраль 2019 года составляет 1,4 миллионов квадратных метров, почти половина от общего объема предложения в столице.

Резкое увеличение объема предложения отразилось на цене квартир бизнес-класса. С 2016 года средняя стоимость 1 квадратного метра снизилась на 12%. На февраль 2019 года средняя стоимость составляет 268,8 тысяч рублей, а на начало 2016 года - 300 тысяч рублей.

Также структурные изменения на первичном жилом рынке Москвы повлияли и на размер квартир. В сегменте бизнес-класса показатель средней площади квартир снизился за 3 года на 20% – с 96,1 квадратных метров м до 76,8 квадратных метров.

Накануне приморские специалисты по недвижимости выдвинули опасения, что стоимость жилья в 2019 во Владивостоке может значительно вырасти. Эксперты считают, рост цен может составить до 30%. «Из-за переноса столицы ДФО во Владивосток в ближайшие 3-4 года цены на недвижимость, скорее всего, поднимутся. Насколько - точно сказать не могу, все зависит от того, какой контингент людей сюда переедет. Если это будут руководители крупных государственных и коммерческих организаций, то сначала вырастет спрос на жилье бизнес-класса, а вслед за этим цепная реакция потянет средний сегмент рынка и эконом», - поделился мнением специалист по сделкам с недвижимостью Михаил Кузьменко.

Дмитрий Санников