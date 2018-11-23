Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными, а саму передачу — непригодной для просмотра. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Дождь» в передаче Hard Day's Night, сообщает DEITA.RU.

По мнению Ярмольника, в последнее время качество передачи сильно упало. «Последние несколько лет это смотреть нельзя», — заявил он. Артист добавил, что в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру — это «уже победа».

Выступления прежних лет Ярмольник назвал «пульсиком времени». Он заметил, что ранее КВН исполнял функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. При этом актер уточнил, что цензуры на этой передаче никогда не было.

Михаил Грач