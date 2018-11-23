Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров довольно жестко высказался о мирном договоре с Японией, сообщает DEITA.RU.

Об этом он заявил в интервью зарубежным СМИ, комментируя появившуюся ранее в некоторых изданиях информацию о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает прийти к рамочному соглашению по мирному договору. Сообщалось, что это должно произойти в июне на саммите G20, который состоится в Осаке.

Как уточнил Лавров, руководство РФ ничего не знает о каких-либо рамочных соглашениях и не понимает, почему руководство Японии уверено, что вопрос будет решен на их условиях.

"Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений", - сказал он.



Ирина Петрова