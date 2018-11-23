Ситуация вокруг законопроекта о расширении режима ТОР на водные объекты, рассмотренного Государственной Думой в первом чтении в пятницу, может негативно сказаться на реализации экономических проектов на территории Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

В поддержку законопроекта проголосовало 330 депутатов. «Против» проголосовала фракция ЛДПР в полном составе. От «соколов Жириновского», на заседании выступал депутат от Приморского края Андрей Андрейченко, однако опрошенные DEITA.RU коллеги, отчего-то не сочли его аргументы достаточно серьезными. Вместе с тем, ЛДПР и ранее не поддерживало законодательные инициативы в рамках проекта территорий опережающего развития.

Депутатам были предложены поправки в закон о ТОР, которые, по мнению законотворцев, должны улучшить условия ведения бизнеса в регионе.

В их числе включение в границы ТОР частей поверхностных водных объектов, запрет на предоставление преференциального режима ТОР организациям, осуществляющим банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и негосударственными пенсионными фондами, а также сокращение сроков, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР.

Не смотря на то, что законопроект уже окрестили – «законом о водных ТОР», он помимо регламентирования деятельности, связанной с использованием водных объектов - рекреационной деятельности в акваториях, строительства гидротехнических сооружение и т.д., носит и системный характер.

Так, по оценкам экспертов, предложенное применение режима ТОР только в отношении организаций, осуществляющих реальное производство, и исключение из списка потенциальных резидентов профессиональных игроков финансового рынка позволит избежать различного рода коммерческих спекуляций в рамках территорий. Такие схемы применяются в частности с перераспределением земельных участков. Об этом говорил и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.

Возможно, ЛДПР рассчитывает предложить какие-то свои уникальные шаги для снижения административного давления на резидентов ТОР и развития на Дальнем Востоке малого и среднего бизнеса, а также устранения спекулятивного фактора в использовании территорий, отводимых под ТОР, теряются в догадках политологи. Вместе с тем, либеральные демократы и ранее не особо поддерживали законодательные инициативы в рамках проекта территорий опережающего развития.

Вместе с тем, стоит отметить, что после электорального коллапса, связанного с выборами губернатора в Приморье и очередного самоустранения коммунистов от политической борьбы, именно депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко активно примеряет на себя роль лидера оппозиции региона. С его именем в частности связывают народные выступления против расширения мощностей Росатома по переработке ядерных отходов в Фокино.

Однако не стоит забывать, что ЛДПР в политическом спектре РФ прочно занимает место, так называемой «системной оппозиции», то есть партии – готовой выстраивать и поддерживать диалог с действующей властью. Вот и в беседе с корреспондентом DEITA.RU выяснилось, что депутат Андрейченко совсем не против Росатома. «Я бы не стал заявлять так громко, что я выступил против ядерного «могильника» - сообщил народный избранник.

Предполагается, что демарш ЛДПР в отношении нового законопроекта может быть лишь элементом парламентской борьбы в надежде на некоторые преференции при реализации собственных интересов в Госдуме.

Алексей Егоров