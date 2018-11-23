На Дальнем Востоке полицейские пресекли деятельность псевдомедицинских центров, в которых злоумышленники похищали средства граждан, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники арендовали помещения в крупных торговых и деловых центрах, которые располагались в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре.

Там псевдомедики устанавливали фальшивое оборудование и приглашали граждан на «бесплатные обследования». В числе пациентов лжеклиник в основном оказывались пожилые люди, у которых неожиданно находилась масса «заболеваний».

«Больным» назначалось «лечение» стоимостью от 160 до 350 тысяч рублей. Менеджеры мошеннической организации также рассказывали, что якобы само лечение стоит намного дороже, но оно частично оплачивается за счет средств федерального бюджета. Псевдомедики успели похитить более 20 миллионов рублей у 120 потерпевших.

Правоохранительными органами были задержаны четыре руководителя и восемь сотрудников псевдомедицинских организаций. Двое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса отправлены под арест, остальные фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде. В ходе обыска были изъяты фальшивые «медицинские приборы», а также картотека клиентов и бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее приморские полицейские сообщали о том, что существуют ситуации, которые должны насторожить: звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. При этом могут упоминать ваши истории болезни, имя родственника, фамилия участкового врача. Это определенно мошенничество, так как настоящий доктор никогда не сообщит такие новости по телефону.

Дмитрий Санников