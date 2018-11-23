В связи с установившейся в Приморском крае тёплой погодой, Главное управление МЧС России предупреждает любителей подлёдного лова об опасности выхода на лёд, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС Приморья.

Выез на лёд запрещён. Напоминаем, что в Приморском крае действует полный запрет на выезд на акваторию на автомобилях. Сгласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха возрастает угроза отрыва от берега ледовых полей и вынос их в открытую часть залива Петра Великого.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморского края, не выходить на лёдовое поле, не рисковать своей жизнью и здоровьем, не заставлять волноваться своих близких, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Михаил Грач