В связи с установившейся в Приморском крае тёплой погодой, Главное управление МЧС России предупреждает любителей подлёдного лова об опасности выхода на лёд, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС Приморья.
Выез на лёд запрещён. Напоминаем, что в Приморском крае действует полный запрет на выезд на акваторию на автомобилях. Сгласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.
В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха возрастает угроза отрыва от берега ледовых полей и вынос их в открытую часть залива Петра Великого.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморского края, не выходить на лёдовое поле, не рисковать своей жизнью и здоровьем, не заставлять волноваться своих близких, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Михаил Грач