Работников больницы Надеждинского района накажут по всей строгости закона, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует прокуратура Приморского края.

Как рассказали в ведомстве, во время проверки медучреждения обнаружено, что помещения не оснащены приборами для регистрации параметров воздуха, учет лекарств с ограниченным сроком годности не ведется, препараты с истекшим сроком годности лежат вместе с теми, которые еще можно давать пациентам.

По данному факту к административной ответственности привлечены сразу четыре сотрудника больницы. Кроме того, главному врачу внесено представление. На данный момент все нарушения устранены.

Екатерина Брязгунова