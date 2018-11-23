Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook призвал подписать петицию об освобождении косаток из белух из приморской "китовой тюрьмы", сообщает DEITA.RU.





Суперзвезда мирового кино назвал захват "нечеловеческим", и попросил подписчиков присоединиться к требованию. Пост собрал почти 10 тысяч лайков.

Напомним, ранее французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто, а также некоторые международные экологические организации обратились к российском руководству с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" животных.

Также обратить внимание на проблему призывала Памела Андерсон. В так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.

Василий Кучин