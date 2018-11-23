Шум бензопил, раздавшийся в субботнее утро в районе Академгородка, вблизи Биолого-почвенного института ДВО РАН, нарушил покой приморских ученых, сообщает DEITA.RU.

«Утром в 9.00 подогнали технику, и бригада, человек 20, вероломно принялась вырубать лес. На каком основании — непонятно. Имеются ли на это разрешение и порубочные билеты — неизвестно», — рассказали DEITA.RU очевидцы. В подтверждении своих слов, они прислали видео, на котором зафиксирована внезапно начавшаяся вырубка зеленных насаждений.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства, вырубка леса вблизи ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН совершается с санкции городских властей — порубочный билет застройщика был выдан еще на прошлой неделе. Однако приступить к рубке деревьев почему-то решились именно в выходной день, ранним утром. О случившимся ученые уже проинформировали Следственный комитет, органы прокуратуры и полиции, а также руководство ДВО РАН.





«Весь лес вырублен подчистую. На его территории произрастали в том числе краснокнижные деревья. В Следственном комитете не нашлось группы реагирования, чтобы выехать на место по моему заявлению, и оно будет зарегистрировано только в понедельник. Информация была передана в дежурную часть. Приехала полиция изъяла документы, но рубку-то это не остановило — у них на руках порубочные билеты», — рассказала младший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Полина Перепелкина.

При этом никого не смутило, что земля, на которой прошли вырубки, проходит «вещдоком» по уголовному делу. В то же время разрешение от администрации города Владивостока позволяет застройщику вырубать лес на этом участке на законных основаниях:

«Мы, ученые, в своих обращениях неоднократно извещали и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка о том, что на землю до момента окончания судебных и следственных мероприятий необходимо наложить обеспечение — получили отписки».





По словам Перепелкиной, на эту территорию имеется дополнительный госакт, который относит ее к институту ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН: «Но к тому моменту, как институт приступил к межеванию, земля уже была оформлена в собственность — город ее раздал. Поэтому именно этот участок в итоге дооформить не удалось», — рассказала ученый.

Вместе с тем, спор за некогда научный клочок земли с кадастровым номером 25:28:050037:1228 рассматривается в настоящее время в Арбитражном суде Приморского края. Однако все это время у застройщика имелось разрешение, позволяющее начать строительные работы в районе Академгородка в любой момент — и он был выбран. А наличие иска со стороны ДВО РАН – совсем не помеха, считают учёные. По мнению ученых, ДВО РАН пыталось наложить обременительные меры на этот участок — это позволило бы отодвинуть строительство. Но делалось это максимально неэффективно.

«По факту лес мы уже потеряли. Его не вернуть сможем ли мы кого-то наказать — большой вопрос», — говорит Полина Перепелкина.





Отметим, ранее на тему скандала вокруг земель Академгородка высказался и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк. Он заявил, что «в этой ситуации виновато само ДВО РАН». До этого представители научных и общественных организаций обращались к главе городской администрации с требованием оказать содействие прекращению земельного передела Академгородка.

Напомним, в 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока был передан в бессрочное пользование Дальневосточному научному центру АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Но по каким-то причинам до сих пор не осуществлена государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН. «Порядка 90% территории оказалось в руках частных застройщиков. Фактически в распоряжении ДВО РАН осталось 15 га – земля, над которой расположены здания институтов», — говорят ученые.

Андрей Горюнов