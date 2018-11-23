Под Владивостоком горят леса, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, лес горит около объездной трассы в районе Патрокла.

Как отмечают местные жители, в воздухе весит неприятный запах гари. «Немного щиплет глаза и тяжело дышать», — уверяет Жанна, жительница Второй речки.

По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю обращений граждан по фактам ухудшения пожароопасной ситуации, а также задымлений и возгорании не поступало.

В период задымления рекомендуется не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку помещений, воздержаться от длительных прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, в случае недомогания обращаться к врачу.

Екатерина Брязгунова