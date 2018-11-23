По сообщениям очевидцев, приславших видео в редакцию, горят жилые дома в селе Дмитриевка Черниговского района Приморского края.

Накануне в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что задержан очередной поджигатель сухой травы. В ходе ночного рейда, проводимого патрульной группой в Уссурийске был выявлен факт отжига сухой растительности, повлёкший за собой возгорание в частном домовладении на улице 2-я Шахтёрская.

Сотрудниками Отдела надзорной деятельности Уссурийского городского округа был составлен протокол на нарушителя – жителя Уссурийска. По указанному адресу был направлен полицейский наряд. С поджигателем была проведена профилактическая беседа. Так же на мужчину был составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КОАП РФ «Нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима». Нарушителю грозит штраф в размере от 2000 до 4 000 рублей.

Дмитрий Санников