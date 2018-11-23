В это воскресенье в Приморье было зафиксировано сразу десять лесных пожаров, сообщает DEITA.RU.

По информации краевой администрации, утром 3 марта было потушено восемь из десяти пожаров, один из очагов возгорания локализован. В Тернейском районе пожарные продолжили борьбу с возгоранием.

Отмечается, что в тушении пожаров были задействованы 162 человека и 35 единиц техники. По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края выявили 149 тепловых аномалий.

Всего с начала 2019 года на землях лесного фонда зарегистрировано 156 лесных пожаров. К слову, сейчас особой противопожарный режим действует на территории 11 муниципалитетов края. За его нарушение предусмотрено административное наказание.

Ирина Петрова