«ЛокоТех» в 2018 году инвестировал более 300 млн рублей на развитие «зеленых технологий»
Группа компаний «ЛокоТех», в состав которой входит
Уссурийский ЛРЗ, в 2018 году направила более 300 млн рублей на реализацию
различных мероприятий в области экологического развития. 13 марта 2019 года
компания приняла участие в Центральной комиссии ОАО «РЖД» по природоохранной
деятельности под председательством заместителя генерального директора –
главного инженера ОАО «РЖД» Сергея Кобзева.
С докладом на тему «Организация работы по обеспечению экологической безопасности на объектах ОАО «РЖД» выступил управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами «ЛокоТех» Павел Морозов.
Он рассказал об итогах работы в 2018 году, а также обозначил совместные задачи с российскими железными дорогами на ближайшую перспективу.
Наиболее актуальный вопрос - взаимодействие в области охраны водных ресурсов и обслуживания очистных сооружений. В настоящее время «ЛокоТех-Сервис» (входит в Группу компаний «ЛокоТех») передано в управление 111 очистных сооружений. В 2018 году был проведен мониторинг их состояния, составлен план ремонта и реконструкции ряда объектов.
Кроме того, в 2018 году «ЛокоТех» утвердил Экологическую политику. Она разработана на основе стандарта серии ГОСТ Р 55834-2013 (Ресурсосбережение. Требование к документированию при производстве продукции. Экологическая политика предприятия) и ГОСТ Р ИСО 14000-2016 (Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению).
«ЛокоТех» стремится внести вклад в создание благоприятной экологической обстановки и наилучшего состояния окружающей среды. Для достижения этой цели компания поддерживает внедрение системы экологического менеджмента и соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.
ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.
В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.
Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.
Штат Группы компаний «ЛокоТех» - свыше 60 тысяч сотрудников.
Дополнительная информация:
Пресс-служба ООО «ЛокоТех»
E-mail: press@locotech.ru
Телефон: +7 (499) 638-22-98 (доб. 99854)
Дмитрий Шевченко