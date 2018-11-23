Группа компаний «ЛокоТех», в состав которой входит Уссурийский ЛРЗ, в 2018 году направила более 300 млн рублей на реализацию различных мероприятий в области экологического развития. 13 марта 2019 года компания приняла участие в Центральной комиссии ОАО «РЖД» по природоохранной деятельности под председательством заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» Сергея Кобзева.



С докладом на тему «Организация работы по обеспечению экологической безопасности на объектах ОАО «РЖД» выступил управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами «ЛокоТех» Павел Морозов.

Он рассказал об итогах работы в 2018 году, а также обозначил совместные задачи с российскими железными дорогами на ближайшую перспективу.

Наиболее актуальный вопрос - взаимодействие в области охраны водных ресурсов и обслуживания очистных сооружений. В настоящее время «ЛокоТех-Сервис» (входит в Группу компаний «ЛокоТех») передано в управление 111 очистных сооружений. В 2018 году был проведен мониторинг их состояния, составлен план ремонта и реконструкции ряда объектов.

Кроме того, в 2018 году «ЛокоТех» утвердил Экологическую политику. Она разработана на основе стандарта серии ГОСТ Р 55834-2013 (Ресурсосбережение. Требование к документированию при производстве продукции. Экологическая политика предприятия) и ГОСТ Р ИСО 14000-2016 (Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению).

«ЛокоТех» стремится внести вклад в создание благоприятной экологической обстановки и наилучшего состояния окружающей среды. Для достижения этой цели компания поддерживает внедрение системы экологического менеджмента и соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.

Штат Группы компаний «ЛокоТех» - свыше 60 тысяч сотрудников.

Дополнительная информация:

Пресс-служба ООО «ЛокоТех»

E-mail: press@locotech.ru

Телефон: +7 (499) 638-22-98 (доб. 99854)







Дмитрий Шевченко