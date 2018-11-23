Хабаровский СКА добыл комфортную победу в матче с владивсостокским «Лучом» в 26 туре ФНЛ со счетом 0 : 2, сообщает DEITA.RU.

В составе гостей забитыми мячами отличились Артемий Малеев и Дмитрий Кабутов. Среди заметных событий в матче также следует отметить удаление игрока владивостокцев Наиля Замалиева в концовке встречи – футболист получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

После матча на счету "СКА-Хабаровск" 36 очков и десятое место в таблице. "Луч" располагается на 11-й строчке с 35 очками.

Несмотря на то, что «Луч» играл на своем поле и в турнирной таблице находился выше хабаровчан, фаворитом предстоящего матча букмекеры считали гостей: ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,5, тогда как на успех хозяев - 3,2.

Незадолго до начала матча произошла массовая драка с участием фанатов «Луча» и СКА.

Дмитрий Санников