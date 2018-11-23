Владивостокский футбольный клуб «Луч» начал весеннюю часть чемпионата ФНЛ с поражения от «Краснодара-2» со счетом 1 : 2, сообщает DEITA.RU.

В игре все решилось на исходе первого тайма в течение всего 4 минут. На 37 минуте главный судья встречи Игорь Панин поставил крайне неоднозначный пенальти: Уткин подарком воспользовался и вывел хозяев вперед - 1:0. Пока приморцы приходили в себя, хозяева поля провели еще одну атаку и Кутовой, выйдя один на один хладнокровно пробил низом в угол - 2:0.

Во втором тайме «Луч» пошел вперед большими силами, но смог отыграть всего один мяч: на 83 минуте Иван Хлебородов вколотил мяч в сетку головой.

Дмитрий Санников