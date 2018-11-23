Владивосток попал в ТОП-10 лучших направлений российского внутреннего туризма, сообщает DEITA.RU.

В голосовании, организованном международным метапоиском Momondo, участвовали 13,5 тысячи российских путешественников.

Самым популярным оказался Санкт-Петербург — этот город из года в год остаётся одним из самых запрашиваемых. На втором месте — Байкал, а на третьем — Сочи.

В топ-10 лучших внутренних маршрутов попал Владивосток, разделивший девятое место с Эльбрусом. Из мест путешествий по Дальнему Востоку туристы выделили Камчатку, занявшую 4 место. На пятом месте – Казань.

Также попали в ТОП-10 Калининград, Карелия, Москва. Последнее, десятое место занял Краснодар.

Дмитрий Санников