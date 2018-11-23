Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили новую систему поощрения приморских спортсменов и тренеров, сообщает DEITA.RU.

Депутаты сразу в трех чтениях внесли изменения в закон «О физической культуре и спорте в Приморском крае». До этого момента размер поощрения за высокие спортивные результаты по олимпийским видам спорта был значительно выше, чем по неолимпийским дисциплинам.

В новой редакции документа призовые выплаты будут назначены спортсменам - призерам, победителям Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, Всемирных Универсиад, Всемирных юношеских игр в случае участия в указанных соревнованиях спортсменов не менее чем 25 стран мира, а также призерам и победителям чемпионатов, первенств и кубков России в случае участия в указанных соревнованиях спортсменов не менее чем 25 процентов субъектов Российской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации и финальных соревнований Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России, а также их тренерам.



Ежемесячные стипендии смогут получать спортсмены - призеры и победители Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, победители чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, Всемирных Универсиад в случае участия в указанных соревнованиях спортсменов не менее чем 25 стран мира, а также финальных соревнований Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России. Подготовившим их тренерам также положены ежемесячные выплаты.



Ежемесячные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам предоставляются в течение календарного года, следующего за годом, в котором спортсмены стали призерами или победителями в соответствующих физкультурных и спортивных мероприятиях. Ежемесячная стипендия назначается за один лучший результат спортсмена. Ежемесячная выплата тренерам назначается за один из лучших результатов одного спортсмена.

«Принятие законопроекта и нового порядка предоставления выплат предусматривает серьезное увеличение расходов, но, уверен, новые меры поддержки станут хорошей мотивацией для приморских спортсменов. Учитывая общий тренд на отток молодежи из Приморского края, мы понимаем, что как только наши спортсмены выезжают на соревнования, они сразу становятся объектом внимания со стороны других субъектов. Для того чтобы у них была мотивация не уезжать из Приморья, заниматься спортом, побеждать и быть примером для подрастающего поколения, нам, наверное, надо прикладывать намного больше усилий, чем в западных регионах. Поэтому система поощрения для спортсменов, которую сегодня мы приняли – это только первый шаг. Совместно с департаментом физкультуры и спорта мы разрабатываем меры поддержки для муниципальных детско-юношеских спортивных школ», - отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников