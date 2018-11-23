В воскресенье, 24 февраля, в Приморье внедорожник любителя экстремальных развлечений ушел под лед, сообщает DEITA.RU. Сведении о пострадавших не поступало.

Как информирует паблик «Экипажи ДПС», происшествие случилось в районе Шигино, острова Русского. «Escudo стал рыбкиным домом», — смеются в Сети. А ведь немудрено подшучивать над владельцами таких авто, ведь уже на протяжении длительного времени приморские спасатели заявляют, что выход, а тем более выезд на лед на автотранспорте категорически запрещены.

«Штрафовать этих дебилов давно пора за выезд на лёд и экологический ущерб природе. И штраф от 300 тысяч ввести, чтоб надолго отшибло нарушать закон», — уверены пользователи Instagram.

А между тем штраф давно введен: по закону, штраф за выезд на лед для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова