Минздрав выступил с инициативой приравнять вэйпы и айкос к обычным сигаретам, сообщает DEITA.RU.



По словам заместителя министра здравоохранения Олег Салагая, такое решение продиктовано государственной политикой противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы. По мнению экспертов, отказ от обычных сигарет в пользу электронных не снижает факторов риска употребления никотина, а значит, они также должны подпадать под все существующие «классические» ограничения.

Соответствующее предложение уже включено в новую концепцию Минздрава, которая уже отправлена на согласование в Совет Федерации. По словам чиновником, в своём стремлении уровнять сигареты и электронные устройства, они опирались на решение Всемирной организации здравоохранения, которая призывает предотвратить потребление инновационных табачных изделий.

Дмитрий Шевченко