Злоупотребление просмотром телевизионных программ, а также пренебрежение завтраком может оказать пагубное влияние на работу сердца, сообщает DEITA.RU.

Новые данные о результатах исследований сердечного здоровья представил Американский колледж кардиологии. Учёные обнаружили взаимосвязь частого сидения перед телевизором, а также отсутствием высокоэнергетического утреннего приёма пищи с ухудшением эластичности артерий и образованием бляшек, приводящих к риску болезней сердца и инсульту.

Такой вывод был сделан по результатам изучения образа жизни и привычек двух тысяч жителей города Коринф в Греции, возраст которых составлял от 40 до 99 лет.

Дмитрий Шевченко