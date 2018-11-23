В декабре 2018 года и в феврале текущего года в Магадане были найдены трупы. Вероятно, убийства совершил один и тот же человек, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.

Ранее сообщалось, что 31 декабря обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с множественными колото-резанными ранами.

1 февраля текущего года в одной из квартир обнаружен труп 45-летнего мужчины в холодильнике.

По уголовному делу 22-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение.

По ходатайству следователя Магаданский городской суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до пяти месяцев, то есть до 31 мая 2019 года.

Михаил Грач