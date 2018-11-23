Жители Южно-Сахалинска внесли свои инициативы, которые могут войти в национальную программу развития Дальнего Востока. Люди, в числе прочего, хотят ввести паспорт дальневосточника, сообщили DEITA.RU в пресс-службе мэрии города.

Создание паспорта дальневосточника, дающего ряд льгот для людей, предлагают ввести для проживших в регионе более 20 лет.



Инициативы представителей общественных организаций касались создания отдельной дальневосточной программы льгот для малоимущего населения и нивелирования социального расслоения; повышения социальной ответственности бизнеса; увеличения бюджетных мест в государственных вузах; освоения территорий в сфере агропромышленного комплекса.



Михаил Грач