Покупатели не пугаются - это местные власти дают решительный отпор респираторным заболеваниям, сообщает DEITA.RU.

В торговых сетях города решено усилить меры по предупреждению распространения ОРВИ, показатели которой продолжают расти. В настоящий момент порог заболеваемости превышен на 28,9%.

Для снижения риска заболеваемости на всех объектах потребительского рынка столицы островного региона проводятся мероприятия по предупреждению распространения респираторной инфекции. Так, на большинстве предприятий уже действует «масочный режим», в «уголках покупателя» размещается информация по профилактике ОРВИ.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка местной администрации направил руководителям предприятий рекомендации для усиления профилактических мер. В настоящий момент специалисты департамента ведут регулярный мониторинг, совместно с врачами проводят профилактические выездные беседы на предприятиях.

Пока эпидемический подъем гриппа и ОРВИ в Южно-Сахалинске не прекращается, руководителей предприятий призывают не допускать к работе сотрудников с признаками заболевания; обеспечить всех, кто непосредственно работает с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками), а также осуществлять на рабочих местах влажную уборку, проветривание и дезинфекционные мероприятия.

Накануне в Южно-Сахалинске введен противоэпидемический режим по гриппу и ОРВИ с повышенными мерами профилактики.

Таисия Масина