Ассоциации компаний розничной торговли сообщила об опасениях продавцов, связанных с возможной массовой отменой лицензий на реализацию алкогольной продукции, передаёт DEITA.RU.

Если предчувствие ритейлеров подтвердится, магазины по всей стране могут остаться без спиртного как минимум на две недели, как это было в нескольких подобных случаях. Например, во многих торговых сетях России перед Новым годом.

Причиной задержки стали ошибки и сбои в работе программы по контролю за штрафами, когда уже погашенные платежи отображались актуальными.

Дмитрий Шевченко