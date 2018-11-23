В громом деле с самосудом народ школьником, которого окунули в унитаз, появились новые шокирующие подробности. Так, по словам местных жителей, пятиклассник из Большого Камня оказался членом АУЕ - движения, пропагандирующего воровских понятия и тюремный кодекс среди молодёжи, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали агентству соседи проблемного ребёнка, который терроризировал одноклассников, 12-летний мальчик вдохновляется уголовным движением АУЕ, суть которого - пропаганда воровских понятий и соблюдение тюремного кодекса среди молодежи. Такой вывод можно сделать и по аккаунту молодого человека в соцсети, который, по словам его знакомых, принадлежит хулигану.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» школьник записан под фамилией брата, который, говорят, в данный момент отбывает наказание в колонии. По информации источника DEITA.RU, мать ребёнка, лишенная родительских прав несколько лет назад, сейчас проходит по делу об убийстве.

Страница подростка содержит всего 2 фотографии, на одной из которых изображен он сам, а на другой огромными буквами отображается аббревиатура АУЕ. Судя по всему, плохое поведение мальчика в школе объясняет его "уголовная родословная", а также принадлежность школьника к воровскому движению. Которой он, судя по всему, очень гордится.

АУЕ или «арестантский уклад един» - это название молодежного сообщества, которое культивирует идеи воровского мира и поощряет жизнь по тюремным законам среди подростков. Это движение приобрело массовый характер в середине нулевых на территории регионов с многочисленным количеством колоний, например, в Забайкалье, Читинской области, Мордовии и на Урале.

Члены банд АУЕ обычно устанавливают в школах, колледжах и техникумах свои правила - вымогают деньги у сверстников под угрозой физической расправы в воровской общак. Тех, кто не «скидывается», ауешники называют «опущенными» и причисляют к низшему человеческому звену, которое всячески унижают и запугивают.

Именно на такие "проделки" мальчика неоднократно жаловались родители его одноклассников, но, не дождавшись реакции от руководства школы и правоохранительных органов, совершили самосуд, окунув школьника в унитаз.

Однако до сих пор не совсем ясно, почему директор, на сегодняшний день уже отстраненная от должности, зная об издевательствах молодого фаната воровских понятий над сверстниками, не предприняла никаких мер для нормализации ситуации. Неужели подросток смог запугать руководство школы и приобрести статус неприкасаемого ученика?

Тем временем, по словам очевидцев, сейчас в школе всячески стараются замять конфликт и сделать вид, как ни в чем не бывало. Напомним, что накануне в злополучной школе произошёл пожар. По предварительной версии, основанной на видео с камер наблюдения, его причиной послужил поджог, организованный детьми 10-12 лет.



Максим Низкодубов



