На популярном среди россиян курорте разрешили выращивать марихуану для проведения научных опытов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета Bangkok Post, в Таиланде появилась легальная плантация с марихуаной. Это сделано в рамках легализации каннабиса в медицинских и исследовательских целях.

Ферму в виде теплицы площадью 100 квадратных метров обустроили в провинции Патумтхани. Отмечается, что с растениями работают по технологии "аэропорника" - в воздушной среде без использования почвы. Такая технология помогает получить чистое масло из каннабиса, что важно для опытов и лечения.

Поправки к Закону о наркотиках от 1979 года, которые разрешают использовать каннабис в медицинских и исследовательских целях, вступили в силу 20 февраля. В стране можно законно выращивать марихуану в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, однако под строгим надзором властей. Марихуаной могут обладать ученые, врачи, которые практикуют таиландскую традиционную медицину, сотрудники Красного Креста и местные фермеры, если они получат разрешение от государства.



Ирина Петрова



