На «Земле леопарда» стартует международная экологическая акция «Марш парков 2019», девиз которой – «Сохраним места обитания растений и животных», сообщили DEITA.RU в пресс-службе национального парка.

«Марш парков» – ежегодная международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. Цель этого масштабного движения – привлечение внимания общества к проблемам ООПТ, пробуждение чувства гордости за природные достояния страны.





В 2019 году в рамках акции «Марш парков» «Земля леопарда» объявляет детский художественный конкурс «Страницы красной книги». Своими рисунками дети помогут составить оригинальную Красную книгу, в которую войдут красочные изображения редких животных и растений Приморского края.

Другой частью акции также стал конкурс литературных работ «Из лесу вестимо…», участие в котором могут принять взрослые. Каждый может в стихотворной форме поделиться своими мыслями о том, почему природе важен каждый вид животных и растений, как они зависят друг от друга и что происходит, когда какой-нибудь вид исчезает с лица Земли.

«Разрушение местообитаний – одна из главных причин исчезновения растений, грибов и животных или сокращения их численности, – Человеческое влияние на природу зачастую коренным образом меняют условия существования живых существ и приводят к нарушению экологического баланса, который не может не коснуться и нас самих. Важно привлечь к этой проблеме внимание как детей, так и взрослых». – отметила Анна Утицких, ведущий специалист по экологическому просвещению ФГБУ «Земля леопарда».

Дмитрий Санников