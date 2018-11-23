Самый яркий первый весенний праздник приглашает горожан и гостей столицы ДФО на центральную площадь, сообщает DEITA.RU.

Сегодня в воскресенье, 10 марта, в 10 часов утра начинаются праздничные народные гулянья. Четырехчасовой песенный и танцевальный марафон - на сцене выступят творческие коллективы и приморские исполнители, а гостей «зарядят» бодростью и хорошим настроением на 10 тематических площадках аниматоры. Яркие селфи и семейные фото можно будет сделать на фоне неизменных атрибутов Масленицы. Праздничную площадь украсят расписные фигуры матрешек и самовара.

И, конечно, традиционно, одним из главных атрибутов Масленицы станет русская забава. Только самые смелые и ловкие смогут взобраться на столб и получить один из призов. А подарков приготовлено 12 мешков! Не забыты и угощения — на празднике будет работать полевая кухня — горожан ждет вкуснейшая, настоящая солдатская каша и чай. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Напомним, начало городского праздника в 10 часов, в воскресенье, 10 марта на центральной площади Владивостока.

Инна Эстрина