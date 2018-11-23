В Находке жители находят мёртвую рыбу, сообщает DEITA.RU.

Очевидец, который прислал видео, рассказал ,что в районе волны, где располагается старый пирс, берег усыпан погибшей рыбой. Погибла и красная рыба сима, и селёдка.

«Зато у порта Восточного висит огромный плакат с лозунгом «экология в приоритете», печально комментирует очевидец.





Также в редакцию прислали и ужасающие фото с той же Находки, где в районе красного мыса, морской берег покрыт чем-то чёрным, а сама вода приобрела странный оттенок. "похоже на мазут" - предполагают очевидцы.





Дмитрий Санников