Более двухсот домов Владивостока останутся без электричества в среду, 6 марта, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.

Отключения пройдут в четырех районах дальневосточной столицы. Они начнутся с 9.00 и продлятся до 17.00 этого же дня в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Крылова ул. 10

Некрасовская ул. 21А

Пологая ул. 66, 68

Уборевича ул. 19

Фонтанная ул. 47А, 53, 51А

Грибоедова ул. 25

Первомайский район

Пихтовая ул. 35

Подгорная (о. Попова) ул. 23

Первореченский район

Адмирала Горшкова ул. 38

Снеговая ул. 13А

Советский район

Бийская ул. 2, 2А, 5, 9

Встречная 1-я ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 53, 55, 35

Кольцевая ул. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96

Коралловая ул. 2А

Лесная ул. 33, 55В, 155Б, 155В, 153

Овражная (пос. Трудовое) ул. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91

Ореховая ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Плеханова ул. 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 8, 14Б

Подгорная ул. 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 6А, 5А, 4В, 4Д

Подъемная ул. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19

Русская ул. 100, 96

Светлая ул. 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Спасская ул. 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 68

Стахановская ул. 32

Суворовская ул. 101, 103, 105, 107, 109, 111, 93, 95, 97, 99

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Тернейская ул. 2, 4, 6, 8, 12, 5

Шахтовая ул. 10

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 7, 8, 11/2

Кроме света, в этот день отключат еще и холодную воду с 9.00 до 18.00:

Первореченский район:

Адмирала Горшкова ул. 30, 32, 34, 36, 38, 40

Первомайский район:



Часовитина ул. 1, 3, 5, 7



Таисия Масина