Среда, 27 февраля, начнется для многих жителей Владивостока с отключения электричества и холодной воды, сообщает DEITA.RU.

Отключения ожидаются прямо с утра и будут носить массовый характер. Так, с 9.00 до 17.00 без света придется обойтись жителям почти 200 домов по следующим адресам:

Ленинский район

Воропаева ул. 24, 28, 30

Пологая ул. 66, 68

Стрелковая ул. 14, 16, 16А, 17, 5, 5Б, 5В, 9, 15, 11

Уборевича ул. 19

Фонтанная ул. 47А, 53, 51А

Приходько ул. 28Б

Первомайский район (1)

Никифорова ул. 57

Первореченский район

Жигура ул. 46, 48, 50

Советский район

Восточная 4-я ул. 26, 26А, 27, 29, 29А, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 52А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 50А, 60А, 46А

Восточная 5-я ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 9, 16Б

Девятая ул. 14

Демьяна Бедного ул. 13, 11А

Земляничная ул. 33, 37, 37А, 39, 49, 51, 53, 55, 35

Лиманная ул. 176, 178, 182, 186А, 188, 184А

Овражная ул. 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 17, 21, 15

Подгорная ул. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 6, 6А, 5А, 4В, 4Д

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2

Рыбацкий пер. 64, 80, 74, 66, 70

Восьмая ул. 25, 31, 9, 7, 27, 13А

Фрунзенский район

Батарейная ул. 3

Западная ул. 11, 13

Фонтанная ул. 2

Запасы холодной воды рекомендуют пополнить тем, кто проживает по этим адресам, воды здесь не будет с 09.00 до 20.00:

Ленинский район

Воропаева ул. 28

Фадеева ул. 1, 10, 12, 14, 16, 2, 30, 32, 35, 37, 4, 45, 6, 8

Володарского ул. 8

Некрасовская ул. 46, 50, 50А, 52, 58, 58А, 56

Толстого ул. 23, 25, 27, 29, 35, 37

Шкипера Гека ул. 15, 15/1

Первомайский район

Борисенко ул. 17А

Таисия Масина











