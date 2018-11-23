В Смоленской области женщина выбросила из окна ребенка, когда в доме произошел пожар, сообщает DEITA.RU.

По информации СК, трагедия случилась в районном центре Ярцево. В многоэтажке на шестом этаже загорелась квартира. Женщина, которая живет двумя этажами выше, запаниковала и сбросила своего ребенка 2018 года рождения вниз. Его поймали на растянутую ткань, но от полученных травм малыш погиб. Квартиру на шестом этаже потушили, хозяин госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело, которое позволит прояснить все детали произошедшего.

Ирина Петрова