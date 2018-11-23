Матч владивостокского «Луча» и хабаровского СКА стал самым посещаемым в 26 туре чемпионата Футбольной Национальной Лиги, сообщает DEITA.RU по данным аналитического агентства ТурСтат.

На дальневосточном дерби во Владивостоке между футбольными клубами "Луч" и "СКА-Хабаровск", в котором хозяева уступили со счетом 0:2, присутствовали 3 тысячи 700 зрителей.

Матч в Курске 10 марта посетили 2 900 зрителей, а игру в Сочи - 2 634.

По результатам матча, ставшего самым посещаемым в 26-м туре, "Луч" находится на 12 месте в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, что незадолго до начала главной футбольной битвы Дальнего Востока, в районе стадиона «Динамо» произошла драка фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА». Ввиду значительного численного перевеса одна из групп легко разогнала другую.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о нарушении общественного порядка около торгового центра на улице Семеновской.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

В отношении задержанных жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Дмитрий Санников