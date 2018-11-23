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Председатель Совета Федерации познакомилась с мемами в сети,
сообщает DEITA.RU.
В ходе очередного заседания научно-экспертного совета при верхней палате парламента, Валентина Матвиенко прокомментировала недавно одобренный Советом Федерации закон о фейковых новостях и неуважения к власти.
Чтобы продемонстрировать отношение людей к этим инициативам, председатель Совета привела в пример несколько интернет-мемов, обнаруженных ею в глобальной паутине.
По мнению Матвиенко, многие высказывания пользователей о новых законах весьма смешные и остроумные.
Дмитрий Шевченко
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