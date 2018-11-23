В МЧС по Приморью подтвердили, что в Большом Камне случилось возгорание в злополучной школе № 2 в понедельник, 25 февраля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, в школе наблюдается задымление в подвале.

«На место происшествия выехали отряды противопожарной службы по повышенному рангу пожара. В школе была проведена эвакуация. Во время разведки удалось выяснить, что произошло возгорание мусора в пристройке к вентиляционной шахте и дым пошел в подвал. В 13 часов 20 минут пожар был локализован. Ведется проливка мусора», — сказал Исаметов.

Тление мусора ликвидировано в 13 часов 45 минут.

Ранее прошла информация о том, что именно в этом учебном заведении отец одной из учениц окунул головой в унитаз 12-летнего парня.

Екатерина Брязгунова