Правительство России поддержало законопроект о снижении ответственности перевозчика за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, сообщает DEITA.RU.

Документом, размещенным на сайте правительства, предлагается снизить ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров, сократив размер уплаты пеней за каждые сутки просрочки с 9 до 6% платы за их перевозку, а также ограничить максимальный размер такой ответственности 50% платы за перевозку.

Сейчас за просрочку доставки в России взимается 9% платы за перевозку за каждый день просрочки — и так до 100% стоимости всей перевозки.

Накануне Дмитрий Медведев придумал, как вытащить россиян из бедности. По его мнению сухие цифры статистики не могут дать полной картины для различных выплат и пособий, поэтому каждого, кто оказался за чертой бедности, стоит изучить более тщательно и составить его социальный портрет. Тогда, уверен глава кабмина, появится возможность помочь людям "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".

Дмитрий Санников