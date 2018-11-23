Дмитрий Медведев записал поздравление российским женщинам на борту самолета, сообщает DEITA.RU.

Это поздравление записано на пути из рабочей поездки домой, на борту самолета председателя правительства РФ Ил-96.

Сердечно поздравив дам с праздником, глава правительства упомянул и о том, что изначально у этого праздника - политический подтекст. Но к счастью, все о нем уже позабыли.

"Надеюсь вы летите добрые дела делать а не налоги людям поднимать!", - отвечают в комментариях подписчики Медведева.

Обращает на себя внимание неестественное положение руки чиновника и скованная поза. Видео можно посмотреть здесь.

Василий Кучин