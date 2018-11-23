Дмитрий Медведев
Source Правительство России

Дмитрий Медведев записал поздравление российским женщинам на борту самолета, сообщает  DEITA.RU.

Это поздравление записано на пути из рабочей поездки домой, на борту самолета председателя правительства РФ Ил-96.

Сердечно поздравив дам с праздником, глава правительства упомянул и о том, что изначально у этого праздника - политический подтекст. Но к счастью, все о нем уже позабыли.

"Надеюсь вы летите добрые дела делать а не налоги людям поднимать!", - отвечают в комментариях подписчики Медведева.

Обращает на себя внимание неестественное положение руки чиновника и скованная поза. Видео можно посмотреть здесь.

Василий Кучин

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