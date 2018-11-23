Премьер остался недоволен повышением цен на удобрения, сообщает DEITA.RU.



В ходе заседания правительства, на котором обсуждалось развитие сельского хозяйства, чиновники сверили планы выделения средств на эту отрасль. Согласно расчётам профильного министерства, в этом году на все виды помощи аграриям выделят 303 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Медведев подчеркнул важность своевременного получения этих денег работниками сельского хозяйства. Вместе с этим, премьер остался недоволен повышением цен на удобрения, о чём ему доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его словам, с начала года зафиксирован рост стоимость удобрений на 14%. Медведев попросил собрать производителей, чтобы поинтересоваться о причинах такого роста у них лично.

Дмитрий Шевченко