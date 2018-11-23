Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам продумать, как снизить квартплату тем россиянам, которые ведут раздельный сбор мусора, сообщает DEITA.RU.

Поручения даны Минприроды, Минстрою и Федеральной антимонопольной службе. Предложения должны быть разработаны до 28 марта, пишет РГ.

Вице-премьер Алексей Гордеев в январе заявлял, что раздельный сбор мусора уменьшит плату за его утилизацию. При этом чиновник говорил о необходимости перехода на систему разделения отходов: сухие (бумага, пластик, стекло, металл) и мокрые (органические).

Таисия Масина