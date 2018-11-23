Дополнительную государственную поддержку окажет правительство людям, которым нужны лекарства, сообщает DEITA.RU.

Суть инициативы, озвученной председателем правительства Дмитрием Медведевым, заключается в предоставлении гражданам налогового вычета при покупке медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Сейчас гражданин России, нуждающийся в лечении, может оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета. Он включает чуть более 400 препаратов.

Но список этот не пересматривался уже 12 лет. В нем нет современных лекарств, а у некоторых старых и вовсе истекли сроки государственной регистрации.

В перечень же жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включается более 700 позиций.

Дмитрий Санников