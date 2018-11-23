Дмитрий Медведев заявил о необходимости проверить строительство завода по розливу питьевой воды на Байкале, сообщает DEITA.RU. Как говорят корреспонденты РБК, прокуратура планирует обратиться в суд для остановки работ.

По периметру стройплощадки найдены отходы производства и следы пролитых нефтепродуктов. В процессе строительства затронуто болото, в котором останавливаются для перелета краснокнижные птицы.

Дмитрий Медведев заявил, что получает много сообщений с протестами и требованиями остановить строительство и поручил разобраться.

Анастасия Туркова