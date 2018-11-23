Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о худших подозрениях накануне выборов на Украине, сообщает DEITA.RU.

Как заявил Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд», правящему режиму на Украине есть что скрывать, а потому есть сомнения в легитимности предстоящих президентских выборов.

Как отметил премьер-министр, власти России до сих пор не понимают, c кем на Украине можно разговаривать. Однако, по его словам, Москва открыта для контактов с новым руководством Украины. Впрочем, премьер подчеркнул, что для России важно, чтобы победивший кандидат выиграл выборы честно.

По его словам, недавние события заставляют подозревать худшее. В качестве примера Дмитрий Медведев привел закрытие Украиной избирательных участков на территории России, а также запрет на наблюдение за выборами для россиян.Дмитрий Санников