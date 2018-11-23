Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о новой оптимизации затрат на государственное управление, сообщает DEITA.RU.

Любопытно, что сделал это заявление премьер министр, осматривая новый правительственный комплекс на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити». Именно сюда, в 42-этажную офисную башню многофункционального комплекса «IQ-квартал», переедет целый ряд федеральных органов исполнительной власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи (всего около 5 тысяч сотрудников).

Содержанием зданий должны будут заниматься не подведомственные унитарные предприятия, а единый центр поддержки. По словам Дмитрия Медведева, этот центр может с этим справиться и качественнее, и, что самое главное, дешевле.

Как уточнил премьер-министр, нужно оптимизировать и другие административно-хозяйственные и обеспечивающие функции, в том числе за счет их централизации.

Дмитрий Санников