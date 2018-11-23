Российский премьер жестко отреагировал на вопрос американского дипломата, сообщает DEITA.RU.



В ходе пресс-конференции в Люксембурге Дмитрий Медведев осадил посла США Рэнди Эванса, который в преддверии визита главы российского правительства направил официальное письмо руководству принимающей стороны с предложением занять чёткую позицию в отношении России из-за Крыма.

Медведев порекомендовал дипломату учить матчасть и узнать из учебников, что такое государственный суверенитет. Также премьер выразил своё сомнение в том, что люди с низкой компетенцией в области права могут занимать дипломатические должности.

Дмитрий Шевченко